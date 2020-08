Wéér nertsenbedrijf besmet met coronavirus

De infectie kwam naar voren uit het zogenoemde 'early warning'-systeem, wat inhoudt dat nertsenbedrijven verplicht zijn wekelijks kadavers van natuurlijk gestorven dieren op te sturen voor onderzoek.

Bij twee fokkerijen waren donderdag verdenkingen van infecties. Een daarvan was het bedrijf in Altforst. Vrijdag was de besmetting officieel. Bij het andere bedrijf is geen virus gevonden.

Het bedrijf is de 31e nertsenfokkerij waar het virus is vastgesteld.