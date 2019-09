Drie doden bij gezinsdrama Dordrecht

De Heimerstein in Dordrecht werd maandagavond deels afgezet na een ernstige schietpartij. Ⓒ Lorenzo Derksen

DORDRECHT - Bij een schietpartij in Dordrecht maandagavond is sprake van een gezinsdrama waarbij drie personen om het leven zijn gekomen. De schutter zou een politieman zijn die ook zichzelf van het leven heeft beroofd. Een vierde gezinslid raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.