Vader en kinderen omgekomen bij gezinsdrama Dordrecht

De schietpartij vond plaats aan de Heimerstein in een woonwijk in Dordrecht. Politie en ambulances rukten rond half zeven uit naar de straat, waar ze in een woning een verschrikkelijk tafereel aantroffen. „Forensische opsporing onderzoekt de sporen in de woning”, meldt de politie. De omgeving werd deels afgezet. Veel buurtbewoners zochten elkaar op straat op.

Burgemeester Wouter Kolff spreekt van ’een zeer heftig incident’. Hij tweet: ’Eerder vanavond heeft zich een zeer heftig schietincident voorgedaan in Dordrecht. Ik ben zeer geraakt en leef enorm mee met alle betrokkenen. Later vanavond zal ik naar de Heimerstein gaan.’ Eenmaal ter plekke spreekt Kolff van ’een heel hechte buurt’. „Kinderen spelen hier met elkaar. De buurt is in shock.”

De driehoek van burgemeester, politie en justitie komt dinsdagochtend om 09.00 uur bijeen voor overleg over het schokkende voorval.

Eerdere drama’s

In april dit jaar bracht een politieman in het Belgische Wijnegem zichzelf en zijn gezin om het leven. Zijn vrouw en twee kinderen van 9 en 11 lieten toen het leven.

In 2005 vond een soortgelijk drama plaats in Hilversum. Een 46-jarige politieman van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) doodde toen zijn 42-jarige vrouw en drie kinderen van 8, 6 en 3 jaar. Daarna schoot hij zichzelf dood.

