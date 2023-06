Zondagnacht drie explosies bij woningen in Amsterdam-Noord

De politie doet onderzoek in Amsterdam-Noord nadat daar in de nacht van zondag op maandag meerdere explosies zijn geweest. Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - Zondagnacht waren er tussen 03.00 uur en 04.00 uur drie explosies in Amsterdam-Noord. Bij het eerste incident moesten drie bewoners van een woning hun huis aan de achterkant ontvluchten vanwege een brandbom. Het explosief werd rond 03.00 uur tegen de voordeur van het huis aan de Urkstraat gegooid, zo meldt de politie. Op foto's is te zien dat de explosie een gat heeft geslagen in de voordeur van de woning in de wijk Tuindorp-Buiksloot.