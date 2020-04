VU: fout geneeskunde lag aan tijdsdruk

Dat weet de VU donderdag aan een technische fout, maar woensdag sprak de universiteit nog over een menselijke fout. Tijdens een crisisberaad op vrijdag bleek dat met name tijdsdruk de problemen veroorzaakte. Dat zegt opleidingsdirecteur Christa Boer tegen universiteitsmagazine Ad Valvas en wordt bevestigd door de woordvoerster van de VU.

De selectie gebeurt in twee rondes, maar door de coronamaatregelen was een toets in de tweede ronde vervallen. Daardoor moest de opleiding in allerijl een andere manier van beoordelen optuigen. „We wilden een gewogen loting, maar dat mocht niet van het ministerie. Dus hebben we besloten om alle elementen uit de eerste ronde opnieuw te wegen”, aldus de woordvoerster.

Daarmee gaat ze direct in de woede bij benadeelde studenten. Die konden woensdag zien of ze op een ranglijst hoog genoeg stonden om aanspraak te maken op één van de 350 studieplekken. Eén studente stond na de eerste ronde rond plek 200, maar tuimelde nu naar een plek ver onder de 350. Dus werd ze afgewezen. Zij snapt niet waar het verschil vandaan komt. „Ik snap heel goed dat studenten beoordelingen uit de verschillende rondes naast elkaar leggen, maar wij kijken ook naar wat goed is voor de opleiding”, klinkt het vanuit de VU.

De afgewezen kandidate wil „een goede oplossing.” Toch kreeg ze vandaag telefonisch te horen dat pas volgende week duidelijk wordt wat de VU kan bieden, en ook dan krijgt ze pas uitleg aan de hand van welke criteria ze precies is beoordeeld, vertelt ze. De VU is inderdaad vrijdag begonnen met het bellen van alle benadeelde studenten. „Maar ik weet niet of we volgende week al voor iedereen een passende oplossing hebben. We gaan daar echter wel voor zorgen”, benadrukt de woordvoerster.

De communicatie vanuit de VU rond de pijnlijke fout liep volledig in de soep. Studenten kregen meermaals informatie die in tegenspraak was met wat ze eerder hadden gehoord. Volgens de woordvoerster kunnen de benadeelde studenten contact opnemen met een speciaal noodnummer.