SPD wint verkiezingen Nedersaksen

HANNOVER - Drie weken na haar historische nederlaag in de Bondsdagverkiezingen heeft de Duitse sociaal-democratische partij SPD zondag in de deelstaat Nedersaksen verrassend gewonnen. De huidige coalitie van SPD en Groenen is haar meerderheid echter hoogstwaarschijnlijk kwijt. De CDU van bondskanselier Angela Merkel behaalde haar slechtste resultaat sinds 1959.