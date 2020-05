In de war door bordenjungle: wat mag nou wel en niet?

Bea en Jelle Penninga uit Almere winkelen tussen de dranghekken, die ervoor zorgen dat mensen dezelfde kant uitlopen.

Amsterdam - Burgers hebben vaak geen idee welk waarschuwingsbord of richtingwijzer ze wel of niet serieus moeten nemen als het gaat om het bewaren van de juiste afstand in de anderhalvemetersamenleving. Er worden door gemeenten, supermarkten, pompstations, ziekenhuizen, bedrijven en in het openbaar vervoer allemaal eigen ontwerpen gebruikt waardoor er een wirwar van borden is ontstaan.