Militairen in Azovstalfabriek: ’Pijn, lijden, dood, het is allemaal echt’

Marioepol, de zuidelijke havenstad in Oekraïne, is eigenlijk al gevallen. Enkel nog een enclave in de Azovstalfabriek - die moeilijk in te nemen is door een groot netwerk van onderaardse gangen - blijft standhouden. Ook burgers schuilen in het complex, waar militairen proberen vast te houden aan het laatste punt dat ze in handen hebben.

Helse realityshow

Serhi Voynsky vertelt op Facebook vanuit de fabriek hoe hij zich voelt. „Het lijkt erop dat ik in een helse realityshow zit waar militairen vechten voor hun leven en zich proberen te redden. Maar ondertussen kijkt de hele wereld mee naar een boeiend verhaal. Een scenario als dit is er eigenlijk een voor films en series. Alleen is het geen film en zijn wij geen fictieve personages. Dit is het échte leven. Pijn, lijden, honger, kwelling, tranen, angst, dood: allemaal echt!”

Bij de post staat een zwartwitfoto van Volynsky die er toegetakeld uitziet: zijn neus lijkt gebroken. „Ik hoop dat de hogere krachten in de brede zin van het woord een oplossing vinden voor onze redding!”, schrijft Voynsky. „En dat deze helse reality show zal eindigen...” De commandant sluit af met een vraag: „Wij deden alles om burgers te redden, we vragen dat iedereen zijn best doet om ons te evacueren.”

Dat laatste lijkt niet zo evident te gaan worden. Rusland heeft al aangekondigd dat het alle militairen in de fabriek gevangen zal nemen. Ook de Oekraïense president Zelenski zei al dat het redden van de strijders „heel moeilijk” wordt, maar dat hij hoopt dat er alsnog humanitaire corridors kunnen komen.