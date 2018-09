Groninger (19) vast voor neerschieten man

Het is nog onduidelijk wat de achtergrond van het incident is. Ⓒ De Vries Media

GRONINGEN - De politie heeft een negentienjarige Groninger opgepakt voor het neerschieten van een 21-jarige stadsgenoot. De verdachte zat bij treinstation Groningen Noord in een auto waar de politie naar op zoek was op basis van informatie die uit buurtonderzoek naar voren was gekomen.