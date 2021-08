Met corona besmette man slaat op de vlucht, Australië opent klopjacht

Daarover berichten Australische media. Anthony Karam, 27, kreeg op 14 augustus te horen dat hij besmet was met het coronavirus en dat hij twee weken in quarantaine moest. Karam weigerde gehoor te geven aan dat verzoek. Volgens de Australische autoriteiten blijft hij zich onder de mensen begeven en wist hij te ontkomen door een vals adres op te geven.

De politie is een zoekactie gestart naar de man. „Anthony is er niet in geslaagd zich te isoleren zoals voorgeschreven door de Public Health Order en ondanks talloze pogingen van de politie om hem te vinden, is dat nog niet gelukt”, aldus een woordvoerder. Het aantal besmettingen in New South Wales, waar ook hoofdstad Sydney onder valt, neemt in rap tempo toe. De politie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd om Karam zo snel mogelijk te vinden en de ’schade’ te beperken.

Op beelden van beveiligingscamera’s is Karam meerdere keren gezien in een lift. Ook zou hij „hoestend” gezien zijn toen hij een appartementencomplex binnenging.

Volgens de Australische autoriteiten is Karam een „risico voor de gezondheid en veiligheid van het publiek.” Mensen krijgen het advies om Karam ’niet zelf te benaderen’ maar het noodnummer te bellen als ze hem signaleren.