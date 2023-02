Oekraïne kan Starlink-internet van Musk niet meer gebruiken voor drones

SpaceX, dat eigendom is van Elon Musk, heeft vorig jaar op eigen kosten duizenden Starlink-terminals naar Oekraïne gestuurd. De terminals kunnen een verbinding maken met de circa 4000 satellieten die SpaceX in de ruimte heeft en zo kan Oekraïne blijven communiceren wanneer mobiele netwerken en landverbindingen uitvallen.

Ook het Oekraïense leger gebruikt Starlink voor communicatie, wat volgens Shotwell prima is. Drones ermee besturen, die aanvallen en verkenningsvluchten uitvoeren, gaat echter tegen de gemaakte afspraken in. "Het was nooit onze bedoeling dat ze het voor aanvalsdoeleinden zouden gebruiken", zei Shotwell. "Er zijn dingen die we daartegen kunnen doen en die we gedaan hebben", aldus Shotwell, die verder geen details gaf.

Eind vorig jaar kampten Oekraïense troepen dagenlang met storingen in het Starlink-systeem. Of die verband hielden met de door SpaceX genomen maatregelen kon Shotwell niet zeggen.