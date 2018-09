Gedumpte vriendin dumpt Mercedes in zwembad

De 24-jarige Kristina Kuchma had er duidelijk moeite mee dat ze werd gedumpt door haar ex-vriendje Guy Gentile (41). De geboren Russische had hem tijdens een dinertje met een goede vriend laten weten zwanger te zijn. Toen Gentile daarop verklaarde het kind te zullen onderhouden, veranderde Kuchma van toon: „...zwanger van een idee!” De ondernemende jongedame had het idee opgevat een marketingbedrijfje op te starten en vroeg om een startkapitaal van zo’n 50.000 dollar, schrijft de New York Post.

Dat was Gentile te veel, nadat hij haar eerder al voor haar verjaardag had voorzien van de nieuwste iPhone, Beats-oortjes en een dure handtas. Gentile beëindigde daarmee de relatie na anderhalf jaar. „Als je een man zoekt die je om niets van geld voorziet, dan heb je de verkeerde man.”

Kuchma smeet Gentile daarop een kop thee in zijn gezicht, griste de autosleutels mee en vertrok. De Mercedes reed ze pardoes het zwembad in achter het huis van Gentile.