Noodtoestand Californië door hepatitis A

De regionale overheid heeft 80.000 vaccins verdeeld over de bevolking, en kan dat aantal gemakkelijk verhogen dankzij de noodtoestand. „Het vaccineren van mensen die mogelijk in aanraking kunnen komen met de ziekte, is het meest effectieve instrument om het verspreiden daarvan te voorkomen”, zei Karen Smith, hoofd van het departement voor Volksgezondheid.

Hepatitis A wordt meestal verspreid door het eten van besmet voedsel. In 2003 nog raakten 900 mensen besmet in de VS door het eten van verontreinigde uien in een restaurant. De uitbraak in Californië verspreidt zich echter van persoon tot persoon, grotendeels onder de dakloze bevolking.

Daklozen

De ziekte kan zich via direct contact met ontlasting verspreiden. Daarom zijn grote installaties met wasbakken weggezet in straten waar daklozen geregeld komen. Ook zijn de straten schoongemaakt. Daklozen worden opgevangen in tentenkampen om verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan.

De staat Californië huisvest een kwart van het totale aantal daklozen in de VS. Meer dan 100.000 mensen hebben geen thuis, mede door een nijpend tekort aan woningen. „De hele westkust kent een huisvestingscrisis”, zei Joe DeVries, assistent-planner in de stad Oakland tegen The New York Times. Collega’s in San Diego hebben een tentenkamp voor daklozen opgezet, om de uitbraak van hepatitis A het hoofd te bieden.