Zware hersenbeschadiging nadat borstvergroting fout gaat

Volgens Fox News ging werd Emmalyn Nguyen behandeld door dokter Geoffrey Kim bij Colorado Aesthetics and Plastic Surgery, in Greenwood Village. Om 14.00 uur ’s middags werd zij onder verdoving gebracht.

Lynn Fam, moeder van de tiener, zegt in gesprek met KCNC-TV: „Ik vond het prima dat ze onder het mes ging. We hadden absoluut nooit verwacht dat zoiets onze dochter zou overkomen. Ik ben ook ooit jong geweest.”

Emmalyn Nguyen had zelf de 6000 dollar gespaard om de operatie te bekostigen. Lynn Fam: „Wij hadden vertrouwen in de operatie.”

Blauw gezicht en blauwe lippen

Volgens de aanklacht is Emmalyn 15 minuten zonder toezicht geweest nadat de verdoving was toegediend door anesthesist Rex Meeker.

Rond 14.15 uur ontdekten medewerkers va de kliniek dat Nguyen’s lippen en gezicht helemaal blauw werden. De verkleuring straalde uit tot aan haar borst.

Emmalyn kreeg een hartaanval en volgens de aanklacht greep niemand direct in. In de vijf uur die daarop volgden kreeg de tiener nog twee keer een hartstilstand.

Pas om 19:30 uur zou door de anesthesist de ambulance zijn gebeld.

’Gaat goed hoor’

De moeder van het meisje begon de situatie verdacht te vinden nadat de operatie – die doorgaans twee uur duurt – langer duurde. Medewerkers van de kliniek zouden haar tijdens die uitloop meermaals hebben gezegd dat er geen reden was tot zorgen, zelfs dokter Kim zou zijn komen vertellen dat het goed met het meisje ging.

Het ging niet goed. En toen de ambulance was gebeld en het meisje naar het ziekenhuis was gebracht moest ze daar 22 dagen blijven alvorens zij naar een revalidatiecentrum werd doorverwezen. Nu kan Emmalyn Nguyen niet zelfstandig eten, praten of lopen. Ze zou een zware hersenbeschadiging hebben opgelopen tijdens de hartstilstanden.

Lynn Fam weet dat met een rechtszaak haar dochter niet herstelt, maar hoopt zo wel antwoord te krijgen op de vraag hoe het zo mis kon gaan.