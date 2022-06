Reddingswerkers zoeken overlevenden na aardbeving Afghanistan

De verwachting is dat het aantal doden nog verder oploopt de komende dagen, omdat nog niet iedereen is gevonden. Zeker 1800 huizen zijn verwoest. De reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt omdat de meeste schade in moeilijk begaanbaar bergachtig gebied is.

„De aardbeving in Afghanistan treft een land waar ongeveer 20 miljoen mensen al niet meer wisten hoe ze iedere dag te eten zouden krijgen”, aldus de directeur van de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. Sinds de Taliban het land heroverden in 2021 zijn veel sancties opgelegd tegen Afghanistan, waardoor er een groot voedseltekort is. „De lokale autoriteiten hebben al gezegd dat buitenlandse hulp welkom is.” De Afghaanse overheid kan dit moeilijk alleen doen, volgens de organisatie.