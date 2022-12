Premium Het beste van De Telegraaf

Groen licht voor Britse Rwanda-route maar nog wel enkele hobbels

Door Joost van Mierlo

Het Hope Hostel in de Rwandese hoofdstad Kigali, waar Groot-Brittannië de migranten wil gaan onderbrengen. Ⓒ AFP

LONDEN - Het uitzetten van illegale immigranten richting Rwanda is juridisch mogelijk. Dat heeft het Britse hooggerechtshof maandagochtend bepaald. Hoewel er nog hobbels overblijven voordat de eerste illegale immigranten op het vliegtuig worden gezet, is het duidelijk dat de beslissing een flinke steun is in de rug van de Britse regering.