Drukke ochtend op Schiphol zorgt voor lange rijen en vertragingen

Volgens een woordvoerster van de luchthaven leidt drukte de vooralsnog niet tot problemen. Medewerkers van Schiphol proberen de reizigersstromen in goede banen te leiden en krijgen veel vragen te verwerken van mensen. Er loopt ook extra kantoorpersoneel rond om mensen op weg te helpen.

Geprobeerd wordt om wachtende passagiers zo snel mogelijk te laten doorstromen. In een hal zijn linten gespannen om mensen naar hun incheckbalie te begeleiden. Via de omroepinstallatie was een verontschuldiging te horen voor de lange rijen die er zijn vanwege de vakantiedrukte en een tekort aan personeel. Er loopt ook marechaussee rond.

KLM kondigde al aan voor zaterdag en zondag zeker 47 vluchten te annuleren. „Er zijn geen annuleringen bij gekomen”, zegt een woordvoerster. Toch is het verzoek aan reizigers om tijdig naar de luchthaven te komen, waarbij geldt dat 3 uur van tevoren gewenst is.

Van TUI en Corendon zijn voor zaterdag daarnaast enkele vluchten verplaatst naar Rotterdam The Hague Airport. Schiphol wilde er met het verzoek tot het schrappen van vluchten voor zorgen dat er 3500 minder passagiers zouden zijn op de luchthaven. Dat is „om en nabij” gelukt, werd vrijdag al gemeld.

Een medewerkster van de security zegt dat de werkdruk nog steeds heel hoog is. Wel vindt zij dat er een groot verschil is met een week geleden, toen er door een staking van grondpersoneel enorme drukte ontstond en mensen werden opgeroepen niet meer naar Schiphol te komen. „Vorig weekend was het echt chaos, de drukte die er nu is, komt door het tekort aan personeel.”

Door de coronapandemie heeft de luchthaven erg veel last van grote personeelstekorten. Mensen raakten tijdens de pandemie hun baan kwijt omdat er bijna twee jaar lang minder werd gevlogen. En niet iedereen is teruggekeerd in zijn oude baan. De meivakantie waarin veel mensen op reis willen, zet extra druk op het huidige personeel.