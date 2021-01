Wiebes blijft onduidelijk over einde subsidies biomassa

Dinsdag moest de VVD-bewindsman in het wekelijkse vragenuurtje tekst en uitleg geven over zijn gebroken belofte om voor de kerstvakantie met zo’n afbouwplan te komen en met een einddatum voor nieuwe subsidies.

„Het is me niet gelukt”, geeft Wiebes ruiterlijk toe om vervolgens andere bewindslieden medeverantwoordelijk te maken. „Ik doe dit samen met mijn collega’s minister Ollongren, staatssecretaris Van Veldhoven, minister Schouten en als het financieel spannend gaat worden minister Hoekstra. Het is in de coronatijd niet gelukt om daar samen over te spreken.”

De Partij voor de Dieren en regeringspartij D66 eisen duidelijkheid over wanneer Wiebes nu wél over de brug komt. Maar die duidelijk gaf de minister niet. „Het is complex en niet eenvoudig”, zegt hij. „Ik wil de ambities van het klimaatakkoord niet verzwakken, er is een deadline en er zijn afspraken gemaakt over betaalbaarheid. We zullen op een zeker moment een verstandige datum moeten prikken, maar er zitten niet meer werkuren in de week.”

Aan De Telegraaf laat Wiebes weten dat hij er naar ’streeft’ om het plan waar de Kamer om heeft gevraagd nog voor de verkiezingen af te hebben. „Maar ik heb niet al mijn collega’s in de hand en we moeten samen naar deze materie kijken. Zowel de SER als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zeggen dat we het moeten afbouwen. De vraag is wanneer kan het? Dat is een technische kwestie waar een politiek antwoord op moet komen en dat is moeilijk.”

Het PBL heeft voor de kerstvakantie een rapport over uitgebracht over het uitfaseren van biomassa. Het planbureau ziet nog weinig heil in andere groene warmtebronnen en waarschuwt voor het niet halen van het nationale klimaatdoel voor 2030 als het uitdelen van subsidies snel stopt.