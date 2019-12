Storing KPN treft dorp: ’Kerstspecial All You Need Is Love kunnen wij niet zien’

Inwoners van Belt-Schutsloot kunnen tijdens de feestdagen niet internetten en tv kijken. Ⓒ Frans Paalman

BELT-SCHUTSLOOT - Inwoners van Belt-Schutsloot staan op hun achterste benen. Net nu de kerstdagen voor de deur staan, is het Overijsselse dorpje getroffen door een fikse televisie- en internetstoring. „De zakdoekjes voor All You Need Is Love zijn alweer opgeborgen, want de kerstspecial kunnen we niet ontvangen.”