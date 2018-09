Tanja Jess over de overgang: 'Ik was te kribbig voor woorden'

Op haar 45e begon de overgang bij Tanja Jess. "Ik sliep heel slecht, werd misschien wel vier keer per nacht wakker. Soms was ik dan drijfnat! Ook had ik regelmatig onrustige benen en continu een unheimisch gevoel. Alsof er de hele tijd een donderwolk boven mijn hoofd hing."

Ze ging naar een gynaecoloog maar deed daarna een zoektocht op internet. "Als een echte Sherlock Holmes speurde ik het internet af, op zoek naar iemand die mij wél kon helpen. Ik kwam uit bij vrouwenkliniek Gynosin Baarn."Sindsdien is ze begonnen met bio-identieke hormonen. "Thuis is het ineens ook een stuk gezelliger!"

"Mijn man riep al een tijdje: 'Moet je ongesteld worden of zo?' Voordat ik met die bio-identieke hormonen begon, was ik echt te kribbig voor woorden. Zelf had ik het niet door, want ik was van mening dat ik volledig in mijn recht stond." Lees het interview op VROUW: De overgang zit in een verdomhoekje.