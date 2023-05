Eerste officiële warme dag van het jaar een feit

Normaal gesproken tikt het kwik in De Bilt al op 13 april voor het eerst de 20 graden aan. Vorig jaar gebeurde dat op 12 april en in 2020 was het zelfs op 30 maart al officieel warm in Nederland. Volgens Weeronline komt het gemiddeld eens in de tien jaar voor dat de eerste officiële warme dag al in maart valt. In 2014 kwam het in deze maand zelfs op drie dagen al tot minimaal 20 graden in De Bilt.

De laatste keer dat in De Bilt een officiële warme dag werd genoteerd, was op 30 oktober vorig jaar. Toen werd het op het hoofdstation 20,2 graden.