Ook Limburg haalt boerenprotestvlaggen bij provinciale wegen weg

Ⓒ ANP

MAASTRICHT - Na Brabant gaat ook Limburg de omgekeerde vlaggen langs de provinciale wegen weghalen. Dat heeft te maken met de herfst en het toenemende onstuimige weer, waardoor de kans groter is dat vlaggen losraken, afscheuren en terecht kunnen komen op voorruiten van auto’s of in het gezicht van motorrijders of fietsers.