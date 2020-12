Nieuwe coronamaatregelen in de maak

De gedeeltelijke lockdown waarin ons land zit is niet voldoende gebleken om het coronavirus te beteugelen, zo luidde de conclusie in het Catshuis, waar de meest bij de bestrijding van de pandemie betrokken bewindslieden werden bijgepraat door deskundigen zoals RIVM-baas Jaap van Dissel. „Het was een goed overleg”, meldt een betrokkene.

Maandag komt het kabinet nogmaals in verschillende samenstellingen bijeen om over de nieuwe situatie te praten, één keer met bijna het voltallige kabinet en één keer met de corora-commissie van het kabinet, waarin behalve premier Rutte en zorgministers De Jonge en Van Ark ook Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Hoekstra (Financiën) aanschuiven. Mogelijk volgt daarop een persconferentie.

Want op een ’kruispunt’, zoals premier Rutte vorige week nog meedeelde, staat Nederland inmiddels niet meer. In de afgelopen 24 uur zijn 9.924 positieve coronatesten geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zaterdag waren het er nog 9.164, de dag ervoor 8.879. Begin vorige week, toen het cijfer van nieuwe besmettingen nog rond de 5.000 lag, dacht het kabinet dat het nog zou kunnen dalen. In dat geval had er zelfs nog een versoepeling in gezeten, zoals het tijdelijk verruimen van de groepsgrootte.

Nu hikt het kabinet knarsetandend tegen nadere maatregelen aan. Te denken valt aan het sluiten van niet-essentiële winkels, zoals kleding- en meubelzaken. Ook het beperken van zogeheten ’doorstroomlocaties’ als pretparken, dierentuinen, musea, bioscopen en zwembaden is een optie. Dat geldt ook voor het verlengen van de kerstvakantie met een week thuisonderwijs.

’Mogelijkheden benutten’

Probleem is dat van al die maatregelen afzonderlijk ook weer geen wonderen te verwachten zijn. Zo schreef het Outbreak management Team vorige week: „Van het voorstel om het onderwijs na de kerstvakantie één week online te laten plaatsvinden, wordt weinig effect verwacht op circulatie van het virus.” Een week afstandsonderwijs na de kerstvakantie in zowel het basis- als voortgezet onderwijs zou 60 ziekenhuisopnames schelen.

„Hierbij merkt het OMT op dat er andere mogelijkheden zijn die benut kunnen worden om het effect van (eventuele) versoepelingen te compenseren, zoals het beter naleven van bestaande maatregelen, meer thuiswerken, vermindering van drukte in de binnensteden en winkelgebieden.”

Dat laatste is niet gelukt, zo viel zondag vast te stellen in de binnensteden van Den Haag en Rotterdam, waar mensen samendromden in winkels. De autoriteiten deden een oproep om niet naar de stad te komen.

Blik op buurlanden

Het kabinet kijkt ook met een scherp oog naar de buurlanden, vooral Duitsland, waar vanaf woensdag een harde lockdown geldt, waarbij alle niet-noodzakelijke winkels moeten sluiten, scholen overgaan op digitaal onderwijs en contactberoepen zoals kappers en massagesalons moeten sluiten. Mochten in Nederland winkels open blijven die geen levensmiddelen of medicijnen verkopen, dan moet ons land beducht zijn voor Duitse funshoppers.