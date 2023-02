Nederlandse vriendin van terreurverdachte Miss België weer vrij

Het onderzoek moet verder uitwijzen of de vrouw simpelweg op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was, zegt een woordvoerder van het federaal parket. „Er was in ieder geval geen reden tot voorlopige hechtenis en ze is niet in verdenking gesteld.” Het parket wil verder niets kwijt over de vrouw, die niet de geliefde maar enkel een vriendin van de verdachte zou zijn.

De Nederlandse zat samen met de 46-jarige Peter C. in de auto toen die zaterdagavond werd opgepakt. C. had kaartjes voor hen tweeën gekocht voor de schoonheidswedstrijd in Plopsaland in de West-Vlaamse badplaats De Panne.

De man uit Lommel was niet bekend bij de politie of de veiligheidsdiensten. Er is nog niks duidelijk over een eventueel motief.