Toerist (19) sterft in Mexico nadat hij burrito eet

Joe Dobson uit Londen had het personeel in een restaurant in het kuststadje Playa del Carmen meermaals, zowel in het Spaans als in het Engels, gevraagd om zeker geen ingrediënten met sesamzaad in zijn maaltijd te gebruiken. Volgens een vriendin, die bij het voorval aanwezig was, zei hij „dat hij zou sterven als ze dat toch zouden gebruiken.” Dat bleek tijdens een zitting van de lijkschouwer over de zaak – een juridische vereiste in het Verenigd Koninkrijk als staatsburgers in het buitenland overlijden.

Ambulance

„Toen het eten kwam, stuurde Joe het terug, omdat hij dacht dat ze toch sesamzaad gebruikt hadden”, klonk het verder. „Daarna kwam een ander bord. Hij nam twee happen, en zei ’Nee, er zit toch sesamzaad in’. Hij stapte naar het personeel aan de bar. Zij bleven ontkennen. Ze zeiden dat hij wat thee met honing en citroen moest drinken. Joe kreeg last van zijn keel, en zei dat hij een ambulance nodig had, maar het personeel weigerde te bellen.”

De vrienden van Dobson hebben nog geprobeerd zijn EpiPen op te halen in het hotel waar de groep verbleef. Maar de hulp kwam te laat: de jongeman kon niet meer ademen, raakte bewusteloos en overleed later in het ziekenhuis.