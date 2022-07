Grote zoektocht naar vermiste man in haven Brabantse Willemstad

Ⓒ Christian Traets / Eye4images

WILLEMSTAD - Hulpdiensten zoeken in de nacht van woensdag op donderdag naar een man die wordt vermist in de haven van het Brabantse Willemstad. De man van ongeveer 60 jaar is aan boord van een schip gegaan, maar is volgens de politie nu nergens meer te vinden. De vrees bestaat dat hij in het water terecht is gekomen.