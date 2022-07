In Willemstad vermiste man dood teruggevonden in het water

Er werd in de haven onder meer gezocht met een sonarboot en door duikers, aldus de veiligheidsregio. Ook kwam er een helikopter om te helpen bij de zoekactie. Hoe de man precies in het water belandde en overleed, is nog niet duidelijk. Hij was rond de zestig jaar oud, zei de politie eerder. Over zijn identiteit zijn vooralsnog geen verdere details bekendgemaakt.