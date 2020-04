Twee leden Caloh Wagoh aangehouden voor moord op Belgische zakenman

De 49-jarige verdachte is aangehouden in zijn cel. Hij was al eerder aangehouden vanwege betrokkenheid bij de beschieting van een woning in Doorn. De andere verdachte was tijdelijk vrij, maar al wel verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie in Spijkenisse. De arrestaties vloeien volgens het OM voort uit nieuw bewijs dat naar voren is gekomen.

Het onderzoek, Eris genaamd, richt zich op een groep die een reeks moordopdrachten zou hebben aangenomen, waarvan er in elk geval vijf zijn uitgevoerd. De in december opgepakte Ridouan Taghi is volgens justitie als opdrachtgever bij een aantal zaken betrokken, maar hij is geen verdachte in dit proces. Taghi staat terecht in een ander omvangrijk liquidatieproces, Marengo.

In het proces Eris vindt op 6 mei een volgende tussentijdse zitting plaats.