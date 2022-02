Macron: volgens Poetin geen verdere escalatie Oekraïne-crisis

Macron heeft naar eigen zeggen Rusland „concrete veiligheidsgaranties” aangeboden. En Poetin heeft gezegd dat zijn regering er alles aan zal doen om te proberen een compromis te vinden waar iedereen mee kan leven. De samentrekking van Russische troepen langs de Oekraïense grens sinds eind vorig jaar heeft tot een crisis geleid. Macron is sindsdien de eerste westerse leider die Poetin in Moskou bezoekt. Macron hoopt een voortrekkersrol te spelen bij het oplossen van de crisis.

Volgens Poetin voeren westerse mogendheden de spanningen op door wapens aan Oekraïne te leveren en plannen te maken voor een lidmaatschap van de NAVO van Oekraïne. Poetin zei dat het niet Rusland is die naar de grenzen van de NAVO optrekt. Volgens hem bedreigt de NAVO Rusland door uit te breiden met voormalige Sovjetrepublieken. Experts in internationale betrekkingen houden geen rekening met een daadwerkelijke inval door de Russen, al sluiten sommigen een ingreep in bijvoorbeeld de Donbass niet geheel uit.

Rusland beschouwt de pro-westerse machtswisseling in Kiev in 2014 als een vooral door de VS bekokstoofde staatsgreep tegen een gekozen pro-Russische president van Oekraïne. Het westen stelt dat er van een volksopstand sprake was en dat de president daarom ten val kwam.