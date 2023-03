Koppel tijdens snorkeltrip achtergelaten: reisorganisatie had niet eens door dat ze vermist waren

Alexander Burckle en Elizabeth Webster hadden in 2021 bij de Maui Sail Company een romantische reis geboekt naar Lanai, een klein eilandje in de buurt. Het maakte deel uit van hun huwelijksreis.

Samen met 42 andere passagiers stapten ze de boot op. Ze kregen toen te horen dat de boot gedurende één uur op één locatie voor anker zou gaan zodat iedereen zou kunnen gaan snorkelen. Alleen verliep dat voor het echtpaar niet zoals verwacht. De twee raakten namelijk verstrikt in golven, waardoor ze na vijftien minuten ploeteren niet meer terug geraakten. De boot vertrok en liet hen gewoon achter. Het echtpaar probeerde wanhopig te blijven drijven, maar de pogingen leidden hen nog dieper het onrustige water in.

‘SOS’, ‘HELP’

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat alle 44 passagiers rond 10.50uur het water ingingen en dat ze op verschillende tijdstippen terugkeerden naar de boot. Buckle en Webster – beiden ervaren – begonnen een uur later aan hun terugkeer naar de boot. Maar plots stonden de golven zo hoog dat terugkeren geen optie meer was en ze verplicht werden om naar het eiland Lanai te zwemmen, wat nochtans sterk afgeraden was.

Het echtpaar bereikte de kust, maar zei tijdens het proces dat ze “vermoeid en uitgedroogd” waren. In een poging geholpen te worden, schreven ze ‘SOS’ en ‘HELP’ in het zand. Later werden ze teruggevonden door bewoners van het eiland. Ze kregen water en een telefoon. Drie uur nadat ze verdwenen waren, konden ze contact opnemen met het reisagentschap, dat echter niet had gemerkt dat er iemand ontbrak.

De eerste stuurman zou drie keer geteld hebben en zou twee keer gezegd hebben dat er twee mensen ontbraken. De derde keer zou hij toch op 44 passagiers zijn uitgekomen. Volgens passagier Jessica Herberd, die een interview gaf aan Good Morning America, zou de bemanning echter niet gevraagd hebben aan de passagiers om te blijven te zitten of staan, waardoor er moeilijk geteld kon worden. Volgens het advocaat van de koppel kregen de passagiers ook geen zone aangewezen om in te zwemmen.

Uit een onderzoek van de kustwacht naar het incident blijkt dat er sprake is van nalatigheid van de kapitein. Het bedrijf zou intussen de procedures hebben herzien om de passagiers te tellen.