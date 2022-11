Premium Het beste van De Telegraaf

Doodzieke poes Jenny achtergelaten op parkeerplaats dierenasiel: ’Haar toekomst is erg onzeker’

Door Wessel Mekking

Jenny had veel pijn door haar vervilte vacht. Inmiddels is ze geschoren. Ⓒ Foto Daphne Overmars-Hemelaar

IJmuiden - Meer dood dan levend werd ze vorige week achtergelaten voor de deur van Kerbert Dierentehuis. Het is de vraag of poes Jenny nog te redden is.