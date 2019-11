Nieuwe pausmobiel voor Franciscus

Zo voorziet deze pausmobiel in een glazen uitbouw op het dak, zodat de paus in de auto kan gaan staan om de mensen toe te zwaaien. Het voertuig werd de paus in het Vaticaan aangeboden door Dacia-topman Christophe Dridi.

Pausen hebben door de jaren heen vaker auto’s cadeau gekregen. Voor zover bekend was Mercedes-Benz in 1930 de eerste fabrikant die de paus een auto cadeau deed voor de uitoefening van zijn taken. Het was paus Pius XI die toen een Nürburg 460 Pullman kreeg. Italiaanse fabrikanten bleven niet achter. Ferrari heeft bijvoorbeeld auto’s van het type Enzo en Lamborghini van het type Huracán geschonken aan het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. Deze duurdere sportwagens zijn voor goede doelen geveild. Volgens ingewijden rijdt paus Franciscus in het kleine Vaticaanstad wel eens met een auto en dat is een bijna dertig jaar oude Renault 4 die hij van een Italiaanse priester heeft gekregen.