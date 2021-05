Onderzoek naar dode in Den Haag, mogelijk misdrijf

„Onderzoek moet uitwijzen wat er daar is gebeurd. Soms kunnen we vrij snel vaststellen of iets een misdrijf is geweest of niet, maar in dit geval kunnen wij dat nog niet zeggen”, aldus een woordvoerster van de politie.

Volgens Omroep West is de persoon aangetroffen vlakbij de kruising met de Doorniksestraat. Op foto’s op sociale media is te zien dat de politie de plek heeft afgezet met grote zwarte schermen en er staan witte tenten.