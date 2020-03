Halsema koopt tweede huis in Amsterdam

Halsema en Oey betaalden voor het stulpje in februari 682.500 euro, net iets minder dan de vraagprijs van 695.000 euro.

De woning is een karakteristiek vrijstaand huis met zo’n 108 vierkante meter woonoppervlak en is geleden op eigen grond. Daardoor zijn er geen erfpachtkosten aan verbonden. Het pand is vlakbij het naastgelegen Ransdorp te vinden. In de zomer vaart over het Holysloter Die een kleine veerpont, onderdeel van de fietsroute richting Broek in Waterland. Bij de woning is ook ruimte voor een bootje, zo schreef de makelaar. Het pand is slechts deels voorzien van isolerende beglazing.

Daarnaast wonen Halsema en Oey ook nog aan de Herengracht 502, de ambtswoning die zij van de gemeente Amsterdam huurt. Op de bovenste etage is een pas verbouwde woonruimte voor het burgemeesterspaar te vinden. Per maand betaalt de GroenLinks-bestuurder 2161 euro per maand aan huur.

Volgens een woordvoerder van Halsema blijven Halsema en haar gezin hoofdzakelijk in de ambtswoning wonen, zo werd gesteld tegen Het Parool. „Dit huis schept enige zekerheid voor de lange termijn.”