LIVE | Rechtszaak Pool die zonder rijbewijs Jim (17) doodreed

P., die reed zonder geldig rijbewijs en voor dat feit ook al eens was veroordeeld, reed op 5 juli 2020 op de Broekpolderlaan in Honselersdijk van achteren in op twee fietsers. Daarbij werd Jim Mulder geschept en kwam om het leven.

De Pool ging er daarna vandoor. Na zijn aanhouding bleek dat hij zonder rijbewijs reed. Hij was daar in 2019 al eens voor veroordeeld. Hij weigerde een ademtest en ontkende tijdens een vorige zitting dat hij dronken was.

Het ongeluk gebeurde rond half vijf in de morgen. Volgens justitie reed P. te hard in zijn blauwe Audi over de weg in het buitengebied van Honselersdijk. De vriend van het slachtoffer zegt dat de Audi minstens 70 kilometer per uur reed. Ter plaatse is 60 kilometer per uur toegestaan.