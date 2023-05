Ruim 200 tips in zoektocht naar identiteit 22 vermoorde vrouwen

Dat laat de politie dinsdagmiddag weten. De campagne Operation Identify Me van de politie in Nederland, Belgie, Duitsland en Interpol ging op tien mei van start. Het gaat om vrouwen die veelal op gruwelijke wijze zijn vermoord en verminkt en van wie de identiteit nooit is achterhaald. Van een aantal vrouwen is het hoofd nooit teruggevonden.

Dinsdagavond maakt de politie in de uitzending van Opsporing Verzocht voor het eerst de balans op. In de studio is de Duitse rechercheur Markus Weber aanwezig om een terugkoppeling te geven. Ook zal forensisch rechercheur Carina van Leeuwen van de Amsterdamse politie een update geven over de Nederlandse zaken. Dat zijn onder andere het Heulmeisje waarvan in 1976 het lichaam langs de snelweg bij Maarsbergen werd gevonden en de moord op een vrouw van wie de lichaamsdelen tussen 6 september en 10 september 1992 op verschillende plekken in Amsterdam werden ontdekt.

Over de Duitse zaken kwamen 122 tips binnen, over de Belgische 55. De politieorganisaties in de drie landen en Interpol noemen het resultaat tot nu toe hoopvol maar benadrukken dat meer informatie nog steeds hard nodig is. De 22 zaken zijn te vinden op www.interpol.int/im.

Over de waarde van de tips is nog weinig te zeggen. Eerst zal meer onderzoek moeten worden gedaan voordat hier conclusies aan te verbinden zijn. De campagne krijgt wereldwijd veel aandacht in media.Veel tipgevers zijn afkomstig uit andere delen van de wereld.

’Massaal online gedeeld’

„We zijn enorm dankbaar voor alle steun en aandacht. We zien ook meerdere deskundigen uit de hele wereld die spontaan hun hulp aanbieden. Dank daarvoor. De vrouwen in de campagne verdienen het dat zij hun naam terugkrijgen, en door de informatie die we nu ontvangen is er voor meerdere zaken nu enige hoop. Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen de oproep massaal online delen en dat ook blijven doen”, zegt campagneorganisator Martin de Wit van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie in Nederland.

Mensen die denken mogelijk biologisch verwant te zijn aan één van de gevonden vrouwen, kunnen via de nationale politie en Interpol mogelijk in aanmerking komen voor een DNA-vergelijking. Sinds 2021, biedt Interpol de I-Familia database aan. Via deze database kan er een DNA-vergelijking worden gemaakt tussen onbekende doden en hun mogelijke nabestaanden.