Pand Eindhoven brandt uit, onduidelijk of er mensen binnen zijn

Het vuur woedde in een pand dat volgens de brandweer vaak gebruikt wordt door dakloze mensen, meldde een woordvoerder. Enige tijd was er bezorgdheid dat de brand slachtoffers had gemaakt, maar het gehele pand is gecontroleerd en er is niemand aangetroffen, meldt de veiligheidsregio via Twitter.

Het pand staat in een druk stuk van de stad, met veel woningen in de directe omgeving. Bij de brand kwam veel rook vrij en er is nog sprake van lichte rookontwikkeling. Volgens Omroep Brabant werden terrassen bij horecagelegenheden in de buurt ontruimd. Er werden ruim honderd brandweerlieden ingezet.