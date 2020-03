Dolfijn gespot in de haven van Harlingen

Dierenverzorger Annemarie van den Berg denkt dat het goed gaat met het dier, omdat hij actief zwemt, zo vertelt ze aan de Leeuwarder Courant. „Dat is een goed teken en bovendien lijkt zijn ademhaling normaal. We staan wel paraat, aan de kant, met een dolfijnambulance, mocht er iets gebeuren.”

Hoe het dier in Harlingen terecht is gekomen, is nog onduidelijk. „Maar het kan zomaar zo zijn dat deze dolfijn vis achterna is gezwommen, zijn buikje rond heeft gegeten en uit zichzelf weer vertrekt.”

Hoewel het natuurlijk bijzonder is dat een dolfijn bij Harlingen rondzwemt, roept ze met klem op om niet naar het dier te komen kijken. „Het is natuurlijk sowieso niet de bedoeling zo’n beestje met boten op te jagen, dat maakt de kans dat hij zelf uit de haven komt een stuk kleiner. Maar ook voor mensen op de kant geldt: kom gewoon niet kijken, dat kan in deze coronatijden echt niet.”

De politie houdt de situatie in de haven in de gaten.