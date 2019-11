Oud-topmilitairen klagen Öztürk aan

In totaal kreeg het initiatief van de in militaire zaken gespecialiseerde raadsman op sociale media bijval van 3500 mensen. Onder hen waren naast de voormalige Commandant Landstrijdkrachten De Kruif en de vorige week teruggetreden Inspecteur Generaal der Krijgsmacht Van Griensven ook de directeur van het Veteraneninstituut kolonel Ludy de Vos.

„Het leeft enorm en in alle lagen van de krijgsmacht. We hebben steunbetuigingen van soldaat tot generaal en van 18 tot 93 jaar oud”, zegt Ruperti. Hij deed aangifte tegen Oztürk omdat de parlementariër tijdens een debat in de Tweede Kamer over de burgerdoden die vielen tijdens de luchtoorlog tegen IS militairen ’moordenaars’ noemde.

Het Kamerlid krabbelde nadat er grote ophef over zijn woorden ontstond ietwat terug, maar Ruperti zette de aangifte desondanks door. Hij deed dat in de wetenschap dat vervolging van een zittende volksvertegenwoordiger vanwege de parlementaire onschendbaarheid lastig is. Zeker als het gaat om uitlatingen gedaan in de Tweede Kamer. De advocaat denkt echter dat er toch juridische aanknopingspunten voor vervolging zijn.

„Mocht het Openbaar Ministerie niet vervolgen, dan zullen we de zaak voorleggen aan het gerechtshof”, kondigt Ruperti aan.