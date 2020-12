Aantal coronagevallen stijgt weer: 9504 nieuwe meldingen

De vorige twee dagen kwam het dagcijfer uit op ongeveer 7500, en in de dagen daarvoor waren ruim 9000 besmettingen per etmaal aan het licht gekomen. Het cijfer ligt wel iets lager dan vorige week, toen per etmaal meer dan 10.000 nieuwe gevallen werden gemeld. Of dat verschil komt doordat de lockdown van twee weken geleden begint te werken, of dat minder mensen zich hebben laten testen rond de kerstdagen, kan het RIVM nog niet zeggen.

Amsterdam telde wederom de meeste gevallen. In de hoofdstad testten 416 inwoners positief. In Rotterdam kwamen er 233 bevestigde besmettingen bij en in Den Haag steeg het aantal gevallen met 222. Verder waren er 162 positieve tests in Almere en 138 in Utrecht.

In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 66.000 positieve tests gemeld. Dat komt neer op gemiddeld bijna 9500 gevallen per etmaal, wat ongeveer gelijk is aan het dagcijfer van woensdag. In de week ervoor waren meer dan 81.000 nieuwe gevallen vastgesteld. Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 787.000 Nederlanders positief getest.

Het aantal sterfgevallen door het virus steeg afgelopen etmaal met 112, maar dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Op dinsdag meldde het instituut 171 sterfgevallen.