De Jonge: Britse coronamutant verspreidt zich onder kinderen

Bij de ’klassieke’ variant van het virus hebben het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT) altijd stug volgehouden dat kinderen een minimale rol spelen in de verspreiding. Dat gaat hier dus niet op. „Dit type verspreidt zich ook onder basisschoolleerlingen, dat zie je normaal niet en dat is op zichzelf iets om je zorgen over te maken. We moeten inventariseren wat dit betekent voor de overige maatregelen,” zei De Jonge.

Deze week bleek al dat een basisschool in Bergschenhoek een brandhaard vormde voor de nieuwe Britse variant van het coronavirus. Het OMT heeft het kabinet woensdagmiddag geïnformeerd over de zorgwekkende signalen over de Britse coronamutant.

„Er is nogal veel onbekend,” zegt De Jonge daarover. „Op een aantal plekken in Nederland wordt de Britse variant teruggevonden”. Concrete cijfers kan De Jonge niet noemen, maar op de basisschool in Bergschenhoek gaat het om een ’serieus aantal gevallen’.

Het kabinet gaat nu onderzoeken of en hoe het testbeleid voor kinderen in de basisschoolleeftijd kan worden opgeschroefd. Het OMT werkt nu aan een advies daarover.

Een aanleiding om ouders te adviseren om hun kinderen niet met elkaar te laten spelen, ziet De Jonge er overigens niet in. „Hun ouders doen er erg verstandig aan om zich gewoon te houden aan de bezoekmaatregelen.” Dat betekent dat men maximaal 2 bezoekers thuis per dag mag ontvangen, ook tijdens de jaarwisseling.