Wereldberoemd kunstwerk ’banaan met ducttape’ opnieuw opgegeten: ’Had honger’

Het ’iconische meesterwerk’ werd gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan en kreeg de naam ’Comedian’. In 2019 kwam de banaan in opspraak toen deze meerdere edities van het kunstwerk voor ruim 120.000 dollar werd verkocht op een beurs in Miami.

Dit nieuws ging viraal en de banaan groeide uit tot beroemdste stuk fruit ter wereld. Op social media werd de gele vrucht een ware hype. Overal ter wereld plakten mensen met plakband bananen op de wand en deelden hun selfie met fruit op internet.

Bekijk ook: Nederlands museum aast op banaan met ducttape

In de maag

De wereldberoemde banaan werd donderdag opgegeten tijdens een tentoonstelling in Zuid-Korea door een mannelijke student. Nadat zijn maag gevuld was, plakte hij de schil weer aan de muur.

Tekst gaat verder onder het Instagrambericht.

De jongeman verklaarde achteraf dat hij „honger” had omdat hij niet had ontbeten, aldus een woordvoerder van het kunstmuseum maandag tegen CNN. Die deelde ook mee dat Cattelan op de hoogte is gesteld. Er volgen volgens diverse media geen stappen tegen de student.

Nadat de student de schillen had opgeplakt, werd deze kort daarna door medewerkers vervangen door een nieuwe banaan. De banaan wordt volgens CNN om de paar dagen vervangen zodat deze niet gaat rotten.

Eerdere hap

Ook in 2019 belandde de kostbare banaan al deels in de maag van een bezoeker. Beelden van performancekunstenaar David Datuna die de banaan van de muur trok en opat, gingen toen viraal.

’Comedian’ wordt tot halverwege juli getoond in Seoul. Het werk is nu niet te koop, in tegenstelling tot in december 2019.

Tekst gaat verder onder de video

Cattelan staat erom bekend provocerende kunstwerken te maken. Hij creëerde bijvoorbeeld een toilet van 18-karaats goud. De wc-pot kon enige tijd worden gebruikt in het Guggenheim Museum in New York en werd in 2019 gestolen tijdens een expositie in Engeland. Ook van Cattelans hand is een beeld van een knielende Hitler. Een aantal van zijn werken is te zien in Nederlandse musea.