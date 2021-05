Stille tocht voor slachtoffers steekincident in Amsterdamse Pijp

Binnenland

Nog 3 slachtoffers steekincident Amsterdamse Pijp in ziekenhuis

Drie slachtoffers die vorige week vrijdagavond gewond raakten bij een steekincident in de Amsterdamse wijk de Pijp liggen nog in het ziekenhuis. In totaal werden in en bij de Ferdinand Bolstraat vijf mensen neergestoken. Een 64-jarige man uit Amsterdam overleed ter plekke aan zijn verwondingen.