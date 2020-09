Deze kenden we nog niet in Nederland: de viervlekmier

Het bijzondere van de viervlekmier (wetenschappelijke naam Dolichoderus quadripunctatus) is dat hij geen mierenhoop op de grond maakt, maar z’n nest in dode takken fabriceert, hoog in de kruinen van loofbomen.

Deze soort heeft vier lichtere vlekken op zijn zwarte achterlijf. De kop is ook zwart, het borststuk bordeauxrood. Volgens de deskundigen van EIS Kenniscentrum Insecten is de mier een aanwinst voor Nederland. „We kennen hier maar 70 verschillende mierensoorten, dus als er daar nu een bijkomt, ben ik daar wel blij mee. En het is een mooie mier, en gelijk mysterieus omdat we moeilijk bij de nesten kunnen komen en er dus ook relatief weinig van weten”, zegt André van Loon van het kenniscentrum.

Dat de mier nu ook in Nederland is aangetroffen, is bijzonder, maar ook weer geen wonder. In buurlanden Duitsland en België wordt de soort als inheems beschouwd.