Verwarring tussen gaspedaal en rem zorgt voor ravage in Ede: man beukt door stenen tuinmuur

Vol gas knalde hij door een stenen tuinmuur. Hij bleef ongedeerd. Vlak voordat de wagen tegen een stenen tuinmuur botste, werden ook nog twee andere voertuigen geraakt.

De politie twijfelt nu aan de rijkunsten van de Edenaar. „Tegen de bestuurder is een mededeling 130 Wegenverkeerswet opgemaakt. De bestuurder zal door het CBR uitgenodigd worden voor een keuring. Hierna zal bepaald worden of de bestuurder nog in staat is om een voertuig te besturen en het rijbewijs mag houden”, aldus politie Ede.

Ⓒ POLITIE EDE