Drie verdachten aangehouden Buurtbewoner filmde per toeval dodelijk tramdrama Den Haag: ’Die beelden krijg ik niet meer uit mijn hoofd’

Door Marieke van Essen

Ⓒ Peter van Zetten

DEN HAAG - Het dramatische incident in de Haagse wijk Ypenburg, waarbij een oudere man is overleden na een aanrijding met een tram, heeft in de buurt een schokgolf teweeggebracht. Volgens ooggetuigen zou het slachtoffer maandagavond voor de Randstadrail richting Leidschendam zijn geduwd, maar de politie kan dat dinsdag nog niet bevestigen. Buurtbewoners zijn aangeslagen en vertellen dat het ’vaker onrustig is bij de tramhalte’. Eén omwonende vertelt dat zijn dashcam het ongeluk heeft gefilmd.