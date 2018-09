Nederlandse pedofiel had seks met Thaise kinderen

Dat heeft de rechtbank Amsterdam bekendgemaakt. De man is verminderd toerekeningsvatbaar en moet zijn pedofiele stoornis verplicht laten behandelen.

Jarenlang verzamelde de man ’op obsessieve wijze kinderporno’. Ook verspreidde hij veel kinderpornografische foto’s en films. Hierop waren vooral jongens te zien, met een geschatte leeftijd van 8 tot 14 jaar.

De pedofiel maakte zelf ook kinderporno. Hij deed dit in België, waar hij kinderpornografische foto’s van jongens maakte. Ook nam hij webcambeelden op van kinderen in Thailand, Duitsland en op de Filipijnen. Hij betaalde andere volwassenen om hieraan mee te werken.

De man is onder andere schuldig bevonden aan seks met minderjarigen. In 2012 reisde hij naar Thailand, waar hij seks had met twee Thaise jongens van toen 11 en 12 jaar oud.

De officier van justitie had zes jaar cel geëist. De rechtbank hamert erop dat de verplichte behandeling van de pedofiele stoornis, die al is begonnen, niet op de lange baan wordt geschoven. Om herhaling te voorkomen, heeft hij een extra lange proeftijd van drie jaar gekregen.