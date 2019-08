Woede om PvdA’er die actie voert in boerka

PvdA-raadslid protesteert in geel gewaad tegen boerkaverbod tijdens de Gaypride. Langs de route zijn verder geen vrouwen in boerka gesignaleerd. Ⓒ Twitter

Amsterdam - Het Amsterdamse PvdA-raadslid Hendrik Jan Biemond heeft zich tijdens de Canal Parade in Amsterdam gehuld in een gele boerka. Volgens de sociaaldemocraat, tevens oud-officier van justitie en momenteel advocaat bij het chique advocatenkantoor Allen & Overy, is het een protestactie.