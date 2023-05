Pacifische stam die prins Philip vereert, viert kroning Charles: ’Hij is hier welkom’

Enkele inwoners hebben namelijk een wel heel opvallende god: wijlen prins Philip (1921-2021). Volgens de eigen mythes zou hij de langverwachte vertrokken zoon zijn van de berggod, die overzees getrouwd is met een machtige vrouw. Toen zij in de jaren ’50 en ’60 in aanraking kwamen met de Britten, en dus regelmatig portretten zagen hangen van koningin Elizabeth II en prins Philip, wisten ze het zeker. Philip was de zoon van de berggod. Vergelijkbare ’cargo cults’ zijn ontstaan op andere Pacifische eilanden in de Grote Oceaan, bij Nieuw-Zeeland.

Op aanraden stuurde Philip uiteindelijk een portret van zichzelf naar de stam, hij kreeg een traditionele knots terug. Enkele jaren later stuurde hij nieuwe foto’s - nu met knots. Die foto’s worden gezien als onvervangbaar voor de stamleden. Zowel Charles als Anne hebben het eiland uiteindelijk bezocht, tot groot plezier van de inwoners.

Portretten van wijlen prins Philip, die door de stam aanbeden wordt Ⓒ AFP

Inwoners van de dorpjes Iaohnanen and Yakel on Tanna vieren de kroning van Charles. Ⓒ AFP

Inwoners met foto’s van prins Philip en koning Charles. Ⓒ AFP

Nieuw portret

Na het overlijden van Philip rouwde de stam uitgebreid om hem. Vervolgens verschoof de adoratie met name richting Charles. Geen verrassing dat de kroning van Charles dus ook op Tanna een groot feest was. Een Britse ambassadeur gaf hen een portret van de nieuwe koning.

„Ik ben erg blij omdat Charles de zoon van Philip is. Ik ben erg blij met Charles”, zei opperhoofd Yabah, die ooit naar Windsor Castle reisde en Philip ontmoette. Hij zei dat hij Buckingham Palace graag zou willen bezoeken, maar dat hij ook een uitnodiging aan de nieuwe koning heeft gestuurd. „Ik wil dat hij naar mijn plaats komt en mij hier, in Tanna, ontmoet”, voegde hij eraan toe.

De inwoners zijn trots op hun nieuwe portret van koning Charles III. Ⓒ AFP

Inwoners van Tanna vieren de kroning van Charles. Ⓒ AFP