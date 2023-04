Gewelddadige overvallers Alphen zoeken kluis, gaan ervandoor met een bruidsjurk

De zaak kwam dinsdagavond aan bod in Opsporing Verzocht, waarin goede beelden van de daders werden getoond. Volgens de bewoners waren ze bewust op zoek naar een kluis en hebben ze het hele huis overhoop gehaald.

„Ik dacht: wat gebeurt hier allemaal? Ik zit in de uitkering. Wat kom je bij mij doen?” De mannelijke bewoner heeft weleens aan bekenden verteld dat hij contant geld bewaart in huis, „al ging dat niet om noemenswaardige bedragen.”

De politie denkt dat die informatie bij de daders is gekomen. Uiteindelijk is niks gevonden en gingen de overvallers ervandoor met een rode koffer, een sporttas en een smart-tv van het merk ’OK.’. In de koffer zat wat kleding en de bruidsjurk van de vrouw.

Mes en pistool

Op het moment dat de overvallers het huis via een openstaand raam hadden betreden, lagen de bewoners te slapen. Vervolgens werden ze bedreigd en geslagen met een pistool. De mannelijke bewoner kreeg een mes tegen de borst gedrukt.

Het tweetal is tijdens de vlucht in beeld gebracht in de wijk Kerk en Zanen. Ze hebben de buit bij zich, maar daarna is hun vluchtroute onbekend.

Getuigen kunnen zich melden via de site van Opsporing Verzocht.